Cancelas automáticas em pedágios deixam de existir no Estado de São Paulo

Projeto de lei de autoria do deputado Edmir Chedid, que determina o fim das cancelas automáticas em todas as praças de pedágio das rodovias estaduais, aprovado pela Assembleia Legislativa, passou a vigorar depois que o veto do governador Geraldo Alckmin foi derrubado pelos parlamentares na quarta-feira, 6.

A medida já está em vigor e vale para rodovias administradas pelo Governo ou por concessionárias. Dentre as justificativas apresentadas pelo deputado, está o aumento da segurança de motoristas que utilizam o sistema de cobrança automática.

Segundo Chedid, todos os anos são inúmeros os registros de acidentes em virtude da demora das cancelas em abrir automaticamente durante a passagem dos veículos. “São inúmeras as colisões e engavetamentos, inclusive com vítimas fatais”, enfatizou o deputado.

Controle – Já existe uma operação um sistema que indica a velocidade do veículo assim que ele entra na faixa de pedágio automático, que permite o registro fotográfico. “Com essa metodologia, não existe mais explicação plausível que justifique a manutenção das cancelas nessas faixas”, disse Chedid. Motoristas que não possuem nenhum sistema de cobrança automática e que, porventura, passarem pelas faixas sem cancelas na tentativa de ‘driblar’ o pagamento do pedágio estarão sujeitos a multa de R$ 195,23. A infração é considerada grave e gera cinco pontos na carteira de habilitação, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

No caso das rodovias em concessão, o descumprimento pode acarretar a rescisão do contrato.

Fernão Dias – Uma das principais estradas do País, e também de acesso a Bragança, a Fernão Dias não será afetada pela nova lei. Por se tratar de rodovia federal, suas praças de pedágio vão manter as cancelas automáticas