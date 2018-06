Rotary Bragança Estância comemorou 40 anos

Na última terça-feira, 5, o Rotary Bragança Paulista Estância celebrou seus quarenta anos de fundação, em jantar festivo no Espaço Lyra. O evento contou com a presença de várias autoridades de Rotary, membros de clubes vizinhos e familiares.

O Rotary Estância tem como presidente a Sra. Kathia Bonna, sócia-proprietária da empresa MB Cases, indústria fabricante de estojos para instrumentos musicais, sendo a primeira mulher a presidir a instituição. Faz parte do Distrito 4590, composto por 75 clubes da região, que têm como governador o Sr. Eduardo Arienzo, que, por sua vez, se reporta ao Presidente de Rotary International (R.I.), o australiano Ian Riesley. A entidade está espalhada por todo o planeta e conta quase dois milhões de associados.

Dentre as atividades filantrópicas realizadas pelo R.I., destaca-se a erradicação da poliomielite no Mundo, mediante o patrocínio da vacina, que é distribuída, gratuitamente, há décadas.

Além de participar da campanha permanente denominada “Polio Plus”, o Rotary Bragança Paulista Estância mantém um banco de cadeiras de rodas, sem custo algum aos usuários necessitados, e atende diversas entidades assistenciais através de campanhas como a tradicional “Noite do Queijo e Vinho”, venda de frangos grelhados, bazares, dentre outras, sempre muito bem recebidas pela população. Recentemente, o “Estância” conseguiu somar forças com alguns clubes vizinhos e um do México e angariar U$ 44.000 (quarenta e quatro mil dólares americanos), o equivalente a R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista.