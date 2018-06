Com muitos desfalques, Bragantino tenta se recuperar contra o Cuiabá

Não bastasse a equipe não estar jogando bem e perdido pontos importantes dentro de casa, o técnico Marcelo Veiga tem inúmeros problemas para escalar a equipe que neste sábado, 9, joga na Arena Pantanal, às 17 horas, enfrentando o Cuiabá.

O zagueiro Guilherme Mattis, que deixou o Nabizão de ambulância no jogo diante do Operário-PR, é desfalque por determinação médica, assim como Vitinho, com lesão no joelho. Outros três titulares também ficam de fora devido à suspensão pelo terceiro cartão amarelo: Jonathan Costa, Lázaro e Adenilson.

Não contente com as atuações de Robertinho, pela lateral direita, o técnico deve utilizá-lo porque não há ninguém que possa ocupar a posição. Juliano e Júnior Goiano devem ficar com as vagas no miolo de zaga e Valfrido, volante, deve fazer sua estreia. Antes, precisa que seu nome apareça no BID da CBF. Se isso não ocorrer, Rafael Chorão pode entrar no meio-campo.

Embora não tenha divulgado nada sobre o time que entra em campo, Veiga deverá escalar Alex Alves, Robertinho, Juliano, Júnior Goiano e Fabiano; Valfrido, Magno e Danilo Bueno; Léo Jaime, Matheus Peixoto e Marquinhos.

O jogo é de suma importância para as duas equipes, que hoje estão fora do G-4. O Cuiabá está em quinto com 13 pontos e o Bragantino em sexto, com 12.