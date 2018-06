Imóveis comerciais desocupados se multiplicam

Não é preciso ir longe. Basta andar pelo centro para encontrar imóveis comerciais desocupados que se acumulam pela cidade. Antes ocupados por lojas comerciais, grandes ou pequenas, hoje estão vazios e com placas (muitas vezes de mais de uma imobiliária) de ‘aluga-se’ ou ‘vende-se’.

De acordo com o mercado imobiliário, essa nova realidade é fruto da busca pela otimização por parte das empresas, especialmente após a forte recessão e a crise econômica dos últimos anos. Quem pode procura formas de reduzir os gastos e aproveitam o desenvolvimento da era digital. Outros, simplesmente fecham não só o imóvel, mas também o negócio.

Um dos comerciantes ouvido pela GB ressaltou que as pessoas se sentem receosas em investir num negócio, especialmente os que dependem de imóvel alugado, daí o surgimento cada vez maior de espaços vazios. Cita ainda, que embora os proprietários estejam oferecendo aluguéis mais acessíveis, fato é que o mercado ainda não alcançou as expectativas que havia projetado para este ano. “Não sei se a palavra é acreditar, mas espero que em 2019, depois de escolhido o novo presidente da República, o mercado volte a se sentir mais seguro e a situação melhore”, complementou.

Segundo alguns corretores, o valor do aluguel em Bragança segue a média do Estado de São Paulo, porém nos últimos anos a inflação despencou e, com o excesso de locais vazios, ficou mais fácil negociar.

Também há sobra de imóveis industriais e residenciais.