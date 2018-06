PAVIMENTAÇÃO: Jesus Chedid assina convênio de R$ 4 milhões com o Estado

Em solenidade conjunta com outras cidades da região, o prefeito Jesus Chedid assina amanhã, na Prefeitura de Campinas, às 14 horas, convênio no valor de R$ 4 milhões para obras de infraestrutura na cidade. Os recursos foram conseguidos junto ao governador Márcio França, através de um trabalho conjunto realizado pelos deputados Edmir Chedid e Paulinho da Força, que atenderam pedido do vereador Mário B. Silva. Os recursos fazem parte do pacote de R$ 1 bilhão para todo o Estado. Edmir e Paulinho conseguiram que o governador incluísse Bragança dentre os municípios beneficiados. A administração Chedid vai utilizar os R$ 4 milhões em obras de recapeamento asfáltico em 34 vias do município.