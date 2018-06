Vereadores aprovam Plano Diretor de Turismo

Foi aprovado por unanimidade, pelos vereadores na última sessão da Câmara realizada na terça-feira, 5, a lei nº 16/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre estratégias para a ampliação das atividades turísticas na cidade, com respeito às características cultural e natural do patrimônio. O plano profissionaliza o turismo e deve buscar transformar a cidade em um destino turístico regional e estadual, cria uma identidade turística , incentiva investimentos privados, organiza e qualifica a oferta cultural, lazer e entretenimento. Promove a melhora dos projetos já executados pelo município e apresenta novos programas e projetos para o segmento.

Segundo Vanessa Nogueira, turismóloga, e responsável hoje pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a aprovação do Plano é um ganho muito importante para o setor que tem pouco incentivo apesar de muito potencial. “Agora já podemos fazer parte de convênios federais e estaduais, e principalmente temos diretrizes para o desenvolvimento sustentável do turismo com o propósito de desenvolvimento econômico e social”, disse Vanessa.

A importância de parceria com a iniciativa privada para o desenvolvimento turístico de Bragança, também foi amplamente comentado na sessão.

Em seguida foram aprovadas as moções nº 16/18, que pede estudos para a implementação de projeto que facilite a transição de alunos da rede municipal de educação para a rede estadual e a moção nº 18/18, que sugere ao Executivo o envio de projeto de lei à Câmara Municipal, para a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades ofertarem aos pais de recém-nascido treinamento de primeiros socorros em casos de engasgamento e prevenção de morte súbita.

A terceira moção votada (nº 21/18), defende a criação de espaço cultural na zona norte. Por fim a última moção propõe a inclusão de cláusula no próximo contrato para a concessão do serviço de transporte coletivo, que obrigue a empresa ganhadora a disponibilizar aos usuários aplicativo telefônico, com informações das linhas operadas e horário de circulação dos coletivos.

Tribuna Livre – Ana Carolina Perina subiu à Tribuna Livre para apresentar o trabalho da ONG Cidadão Pró-Mundo, na qual um grupo de professores voluntários ministra aulas de inglês por meio do voluntariado há cinco anos na Escola Estadual Silvio de Carvalho Pinto Junior, no bairro Planejada I.

A segunda participação foi de Assunção Santos, que falou sobre as tratativas para a implementação no município dos ODS (objetivos do Desenvolvimento Sustentável), pactuados na Cúpula da ONU (Organização das Nações Unidas) em 2015.