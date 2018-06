Definida datas das mobilizações da Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade Municipal (FSSM), após reunião entre a Administração Municipal e parceiros da Campanha do Agasalho definiram o “D” de mobilização da Campanha, que foi adiada devido à paralisação dos caminhoneiros.

O primeiro dia “D” acontecerá no sábado, 9 de junho, a partir das 9h e a arrecadação será feita por atiradores do Tiro de Guerra, nos seguintes bairros da zona norte: Parque dos Estados, Planejadas I e II, Julieta Cristina, Jardim Fraternidade, Curitibanos e Hípica Jaguary.

O segundo dia “D” acontecerá no dia 16 de junho, da seguinte maneira: o Grupo dos Desbravadores e dos Aventureiros, além da ASA e ADRA, sairão às 14h da Concha Acústica, percorrendo os bairros Jardim São Lourenço, Vila Davi, Vila Garcia, Vila Motta, Santa Libânia e Lavapés; os Atiradores do Tiro de Guerra sairão às 9h, do TG, percorrendo os bairros Vila Bianchi, Matadouro, Toró, Águas Claras, Jardim Recreio e Tanque do Moinho. Os escoteiros do Jaguary e Gebrapa ficaram de confirmar as datas que realizarão as mobilizações, que devem ocorrer ainda em junho.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Francine Pereira, disse que já foram arrecadadas mais de 10 mil peças, e que esse ano o Fundo Social Estadual também fará doações de peças ao município para fortalecer ainda mais as ações da Campanha.

Os voluntários dos grupos da terceira idade (Solar Amigo, Idade Dourada, Reviver – CRB e Sem Limites) iniciaram a separação das peças e preparação dos kits que começarão a ser entregues nos próximos dias às famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e também devem distribuídas às instituições assistenciais cadastradas e às famílias atendidas pelas entidades religiosas.

Confira os locais de arrecadação espalhados por toda a cidade: Academia Quality Club, Aeroclube de Bragança Paulista, Agência de Modelos TWG, Asilo São Vicente, Asilo Vila São Vicente, Associação Desportiva da Polícia Militar, Atlético Clube Ferroviários, Bragança Embalagens, Bragança Garden Shopping, Bombeiros, Cabeleireira Angélica Oliveira, Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, Câmara Municipal, Ceasinha – Centro de Abastecimento Dr. Paulo Eiti Takazaki, Clube Literário e Recreativo, Clube de Regatas Bandeirantes, Colégio Adventista, Colégio de A a Z, Colégio Porto Bragança, Condomínio Colinas da Mantiqueira, Condomínio Euroville, CRAS Planejada, Diretoria de Ensino, Escoteiros GEBRAPA, Escoteiros Jaguary, ETEC/FATEC, Escola Vivendo e Aprendendo I, Escola Vivendo e Aprendendo II, FESB, FM 102,1, Hotel Bragança, Igreja Bom Jesus, Igreja Catedral, Igreja Messiânica, Igreja Santa Luzia, Igreja Santa Terezinha, Igreja São Benedito, Igreja São José, Igreja Vila Aparecida, Igreja Vila Maria, Instituto Educacional Coração de Jesus, Instituto Profissionalizante MIX, Mercado Municipal, Nova Biotec, Ótica Dall’ara, Paço Municipal, Patrícia Bank (Centro Espírita), Polícia Militar e Civil, Rede FarmaFibra (5 farmácias), Restaurante Rosário do Bragantino, Rodoterminal, Rodoviária “Velha”, Santa Casa, Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos Agronegócios, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil / Mobilidade Urbana, Sindicato dos Bancários, Sindicato do Comércio, Sindicato dos Metalúrgicos, Studio de Dança Aline Lencini, Studio Musical Pires, Supermercados Lisboa, Supermercados Mendonça, Supermercados do Papai, Supermercados União (3 lojas), Tiro de Guerra, UBS Lavapés, UPA Bom Jesus, UPA Vila Davi e USF.

Mais informações pelos telefones 4034-7100 e 4033-3065, ou pelo e-mail campanhadoagasalho@braganca.sp.gov.br.