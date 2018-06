Paróquias iniciam temporada de festas caipiras

Junho começou e com ele a temporada de festas juninas. Em Bragança são muitos eventos, praticamente todos os finais de semana e se estendem até o mês de julho. Todas programaram shows musicais, em algumas haverá a tradicional quadrilha, além das barracas de comidas e bebidas típicas.

Eventos tradicionais e conhecidos do público estão programados para hoje na Paróquia São Francisco (rua Santa Cruz, Santa Libânia), também na Igreja do Rosário (praça do Rosário, Centro) e na Paróquia de São Benedito (Av. Lindóia, Vila Bianchi).

Entre 14 e 17 (quatro dias de arraiá) a festança é no Asilo São Vicente de Paulo (rua Albino Dantas, Largo das Pedras), a mais antiga da cidade. No dia 16 a comunidade da Paróquia Santa Clara de Assis realizará a festa junina, a partir das 19h30, na Av. João Alberto Ahnert, 72, Águas Claras.

Nos dias 22, 23 e 24 na Paróquia de Santa Terezinha, no bairro do mesmo nome, também dia 23 e 24 na Paróquia Imaculado Coração de Maria, (Rua da Glória, 95, Cruzeiro), festa organizada pela catequese.

Em 6, 7 e 8 de julho as festividades caipiras ficam por conta da Paróquia São Lázaro de Betânia (Rua Expedicionário Demerval Oliveira Leme, 221, na Penha) e também dia 7 e 8 na Paróquia Santa Rita de Cássia (Rua Paulo Pacitti, Hípica Jaguari).