Dia Mundial do Meio Ambiente debate poluição causada pelo plástico

Na terça-feira, 5, foi comemorado o Dia do Meio Ambiente, o tema deste ano foi “#AcabeComAPoluiçãoPlástica”, com o objetivo de chamar atenção de consumidores para as estatísticas de poluição e reduzir a produção e consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis.

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Minnesota para uma investigação da Orb Media revelou que mais de 80% da água potável de todo o mundo encontra-se contaminada por microplástico. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), se este problema não for enfrentado agora, em 2050 poderemos ter mais plástico nos oceanos do que peixes.

Vilões – Os principais causadores de poluição são a sacola plástica, por ano são consumidas até 5 trilhões em todo planeta, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas por minuto, 50% dos plásticos são consumidos apenas uma vez e 13 milhões de toneladas chegam aos oceanos a casa ano. Os canudos, feitos de polipropileno e poliestireno, materiais que não são biodegradáveis, quando descartáveis se desintegram em pequenos pedaços que são confundidos por comida por animais marinhos.

Em alguns cosméticos e produtos de higiene pessoal, como o creme dental, é comum a composição conter microesferas de plástico. Quando descartados em água corrente acontece a poluição dos leitos de água doce e oceanos. Outros poluentes são originários de pneus e microfibras liberadas com lavagem de roupas.