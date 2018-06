Mulher morre em acidente no Centro

Por volta de 17h de terça-feira, 5, Mayk Alves Ricardo, 37 anos, trafegava pela Av. Antonio Pires Pimentel conduzindo o ônibus de placas GIS-9195/Águas de Lindóia e próximo ao nº 385 parou antes da faixa para a travessia de pedestres. Logo ao reiniciar seu trajeto, ouviu barulho na lateral esquerda do ônibus, mas não viu nada, possivelmente devido ao ponto cego e depois de rodar alguns poucos metros, viu pelo espelho retrovisor uma mulher caída no chão. Sem saber o que tinha acontecido, imediatamente parou e foi prestar socorro à mulher, que foi atendida pelo SAMU ao Hospital Universitário, e identificada como Telma Benedita Pereira, 34 anos. Uma Guarda Civil Municipal que trabalha na antiga rodoviária iniciou o atendimento da ocorrência, tendo o motorista Mayk comparecido ao Plantão Central da Polícia Civil e enquanto os fatos eram registrados, Telma não resistiu aos ferimentos e faleceu. Seu corpo foi encaminhado ao IML para exame necroscópico e Mayk foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou negativo para embriaguez. O caso será devidamente apurado em inquérito policial a ser instaurado pela Central de Polícia Judiciária.