Concursos públicos oferecem mais de 2 mil vagas em todo o País

Quem dedicou as últimas semanas a estudar para concursos públicos podem ficar alertas. São 2.189 vagas em processos seletivos programados em várias regiões do País.

Um dos mais concorridos é, sem dúvida, o da Polícia Civil paulistas, que oferece 600 oportunidades para ingresso nas carreiras de agente policial e auxiliar de papiloscopista policial. São 400 vagas para o primeiro cargo e outras 200 para o segundo. A organização é da Fundação Vunesp e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, diretamente no site www.vunesp.com.br. É possível assegurar o cadastro até as 23h59 de sexta-feira.

Muitas prefeituras também estão com concursos abertos. São 626 oportunidades para trabalhar no Estado.

Militar – Quem pretende seguir a carreira militar pode optar entre a Marinha e o Exército. A Marinha oferece 285 vagas para oficial da Marinha Mercante, exigência de ensino médio e taxa de inscrição pelo site www.ciaga.mar.mil.br, até 8 de junho, ao custo de R$ 65. As provas serão nos dias 18 e 19 de agosto.

No Exército, são 445 vagas de aspirante a oficial, exigência de ensino médio e salário oferecido de R$ 6.200. Inscrições também até 8 de junho, taxa de R$ 90, pelo site www.expcex.eb.mil.br. As provas serão realizadas nos dias 19 e 30 de setembro.