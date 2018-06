A Santa Casa de Misericórdia informou ontem em nota que a partir de hoje está com os serviços de ambulatório e cirurgias eletivas normalizadas. Na semana passada, o hospital comunicou que os serviços seriam cancelados a partir do dia 1º de junho, por conta da paralização dos caminhoreiros, para evitar falta de insumos para cirurgias de urgência e emergência. As aconsultas ambulatoriais foram canceladas pela falta de combustível.