Guilherme Mattis sofre trauma e é retirado de ambulância

O zagueiro Guilherme Mattis, um dos mais experientes jogadores do Bragantino, acabou se machucando diante do Operário-PR. Depois da cobrança de escanteio, ele cabeceou a bola e sentiu um trauma no pescoço, que acabou por amortecer os braços. Imediatamente foi socorrido e deixou o estádio de ambulância, sendo levado à Santa Casa de Misericórdia.

O jogador foi submetido a uma tomografia e a junta médica que avaliou o resultado disse não haver nenhuma lesão.

O atleta foi liberado, foi para casa e o médico do clube acompanha a evolução do quadro clínico.

Durante a coletiva que concedeu ao final da partida, o técnico Marcelo Veiga confirmou que Guilherme já havia sentido esse desconforto durante o treinamento, porém seguiu com as atividades.