CBF atualiza as quatro primeiras rodadas do returno do Brasileirão Série C

Antes de iniciada a penúltima rodada do turno, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) atualizou, na noite de sexta-feira (1), a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro com as quatro primeiras rodadas do returno. No dia 16, um sábado, às 18h, o Bragantino recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Estádio Nabi Abi Chedid.

Na rodada seguinte, o compromisso da equipe alvinegra será contra o Tupi, no dia 23, às 18h, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. Já no dia 30 de junho, também às 18 horas, o Nabizão será palco de Bragantino x Joinville, pela 12ª rodada. Em julho, o Braga entra em campo no dia 7, também em Bragança, às 18 horas, contra o Tombense.

Ainda resta à entidade divulgar os dias e horários dos jogos do Leão contra o Ypiranga-RS (fora), Volta Redonda (em casa), Luverdense (fora) Operário PR (fora) e Cuiabá (em casa).