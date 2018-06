Empate em casa joga o Braga para 6ª colocação

O Bragantino perdeu mais uma oportunidade de se colocar entre os primeiros de seu grupo ao empatar no sábado com o Operário-PR, no Estádio Nabizão. Se o jogo da semana anterior foi ruim, este foi ainda pior. As duas equipes nada fizeram durante os 90 minutos que justificasse a marcação de gols.

Truncado desde o início, as jogadas se concentraram no meio-campo e as chances de gol não foram criadas. Apenas no segundo tempo Marquinhos teve a oportunidade de abrir o marcador para o Leão aos 58’, mas a bola saiu rente à trave. Do lado do Operário, a chance veio aos 69’ com Robinho, que pegou mal na boa e perdeu boa chance.

O Bragantino voltou a apresentar os mesmos defeitos das partidas anteriores, sem criatividade e transposição lenta entre meio-campo e ataque, e amargou mais um resultado ruim. Em 12 pontos em disputa, ganhou apenas 4.

Mais uma vez o público pagante decepcionou, com apenas 749 torcedores.