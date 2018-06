Com aumento, Bolsa Família deve injetar R$ 26 mil por mês na cidade

O Governo Federal anunciou na sexta-feira, 1, o reajuste de 5,67% para o benefício do Bolsa Família, e com isso o programa poderá injetar mais R$ 26 mil por mês em Bragança. O valor médio do benefício deverá passar de R$ 124,55 para R$ 131,60. No total, o repasse salta de R$ 457,8 mil para R$ 483,7 mil mensais.

A conta leva em consideração o benefício pago no mês de maio a 3.676 famílias. No País, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o valor médio passará de R$ 177,71 para R$ 187,79.

O reajuste autorizado para o programa é maior do que a inflação de julho de 2016 a março de 2018, que foi 4,01%. Para cumprir o reajuste, segundo o governo, serão necessários mais R$ 684 milhões.