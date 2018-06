Aulas foram retomadas ontem em todas as escolas

Ontem todos os alunos da rede municipal de ensino retornaram às aulas, depois da suspensão determinada pela Prefeitura, por conta da greve dos caminhoneiros, que inviabilizaram o fornecimento de combustível na cidade.

Com o transporte escolar e a alimentação dos estudantes garantidos após o fim da paralisação, além das escolas municipais, também as estaduais e particulares retomaram o expediente normal. A USF (Universidade São Francisco) voltou à normalidade também ontem.

Calendário – Segundo os diretores e professores, o calendário escolar está mantido e não haverá prejuízo para os estudantes, pois as aulas perdidas serão devidamente repostas em dia e horário que serão definidos pelas próprias escolas.