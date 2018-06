CRIANÇAS E GESTANTES COM BAIXO ÍNDICE: 33 mil bragantinos vacinados contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada e o público-alvo tem até o dia 15 de junho para se imunizar. O adiamento foi indicado pelo Ministério da Saúde a todos os Estados devido aos índices nacionais de cobertura vacinal e aos problemas causados pelas paralisações nas estradas.

Bragança já ultrapassou a meta proposta, de imunizar 90% das pessoas, porém crianças e gestantes ficaram distantes e não chegaram a 50% do total esperado.

Dados divulgados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram que 33.381 bragantinos foram vacinados contra o vírus Influenza e esse número supera os 30.453 que eram esperados no início da campanha. A cobertura vacinal no município passa dos 100%, muito acima dos 66% da média nacional.

Foram vacinados 46,37% das crianças, 45,92% das gestantes, 95,75% dos trabalhadores na Saúde, 61,94% de puérperas, 71,34% de professores, e 85,51% de idosos, entre outros.