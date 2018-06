Comércio de Bragança está otimista com as vendas para o Dia dos Namorados

O comércio de Bragança, apesar da greve dos caminhoneiros na semana passada, que paralisou praticamente a maior parte das atividades econômicas, se mostra otimista em relação às vendas do Dia dos Namorados.

A reportagem da GB visitou alguns comerciantes e todos tem expectativas positivas em relação ao consumidor.

Os lojistas de calçados assinalaram que aguardam vendas maiores em relação ao Dia dos Namorados do ano passado e que a chegada do frio pode transformar as botas estrelas da estação. Mas disseram que a greve assustou o mercado.

Entre as lojas de confecção, o setor aposta em lingeries, peças com que os namorados presenteiam suas eleitas e, por conta do frio, nas jaquetas (masculinas e femininas). Sobre os gastos dos consumidores, acreditam que as classes C e D devem ter um tíquete de até R$ 50 e das classes A e B, em média, de até R$ 500.

Um segmento dos mais procurados para se presentar na data é o de perfumaria, e aqui também os comerciantes acreditam em vendas superiores às de 2017. As maquiagens, ao custo de R$ 60,00, devem ser as mais procuradas.

Homens e mulheres devem receber eletroeletrônicos próprios dos namorados: barbeadores, chapinhas, secadores (média de R$ 100) e celulares (R$ 1.000,00). Aqui, no entanto, a expectativa não é boa: os gerentes ouvidos pela GB acham que as vendas serão menores. Mas o mesmo não se repete em relação às floriculturas, que esperam pelo menos 5% a mais este ano.

Atrativos – De modo geral, os comerciantes apostam em um tíquete médio (valor do presente) em torno de R$ 100,00. Nas lojas do centro, dos principais corredores comerciais, assim como nos bairros, o consumidor pode encontrar produtos com preços atrativos.

Restaurantes e lojas que vendem chocolates não se mostraram animados com o Dia dos Namorados, mas esperam que a situação melhore em relação a 2017.