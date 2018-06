Asilo e Paróquia São Benedito anunciam festas juninas

A mais tradicional festa junina de Bragança já tem data para acontecer. Segundo o Asilo São Vicente, os festejos vão acontecer entre os dias 14 e 17, com shows e quadrilha todas as noites. Além das atrações, barracas de comidas e bebidas típicas e de jogos e brincadeiras. O ingresso custa R$ 10. O Asilo fica na rua Albino Dantas, ao lado do Jardim Público.

A Paróquia de São Benedito, na rua Voluntário Antônio dos Santos, na Vila Bianchi, também anunciou as comemorações juninas e a festança será nos dias 8, 9 e 10, sempre a partir das 18 horas, também com shows todas as noites a muita comida e bebida típicas da celebração dos santos Antônio, João e Pedro.