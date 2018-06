Divulgada a numeração da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na manhã de ontem a numeração oficial que será utilizada pelos jogadores brasileiros na Copa do Mundo e nos dois amistosos preparatórios para o mundial, contra as seleções da Croácia e da Áustria. A principal novidade ficou por conta de Thiago Silva, que assumiu a camisa de número 2, que vinha sendo utilizada pelo lateral Daniel Alves, mesmo número que utiliza no PSG.

A tradicional camisa 10 segue sendo estampada por Neymar, assim como aconteceu na edição de 2014. A camisa 9 fica com Gabirel Jesus, enquanto Philippe Coutinho jogará o mundial com o número 11.

Apesar da numeração divulgada, é difícil afirmar que isso contribui em alguma maneira na tentativa de desvendar a escalação titular de Tite. Isso porque algumas peças consideradas titulares preferiram repetir a numeração que utilizam em seus clubes, como é o caso de Marcelo, que usará a camisa 12.

A estreia da Seleção Brasileira com esta nova numeração acontece neste domingo, quando os comandados de TIte irão a campo para o amistosos contra a Croácia no estádio de Anfield, do Liverpool.