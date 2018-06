Bragantino está entre os 50 times que mais jogaram na última década

A Pluri Consultoria, empresa de marketing e gestão aplicada em projetos de consultoria para o mercado esportivo e estudos sobre o futebol brasileiro, abrangendo clubes, entidades, atletas, empresas, patrocinadores e investidores, divulgou anteontem um estudo que avalia a participação dos clubes brasileiros que mais jogaram na última década.

Dos 50 times que mais vezes entraram em campo aparece o Bragantino, justamente na 50ª posição, com um total de 523 partidas disputadas. De acordo com o ranking elaborado, o alvinegro foi presença constante no Paulistão e na Série B do Brasileiro, e só não ficou na elite estadual em 2016 e 2017. Permaneceu ainda na principal divisão de acesso do Campeonato Brasileiro até 2016 e hoje disputa pela segunda temporada a Série C.

Topo – Os dados revelam ainda que a Ponte Preta foi outra equipe paulista a disputar muitos jogos, num total de 628, e ocupa a 22ª posição. No topo da lista, no entanto, está a dupla gaúcha Grêmio e Internacional, ambos com mais de 700 participações cada um.

No Top 30 o total de times brasileiros soma 25, enquanto outros quatro na Colômbia e um único europeu, o Barcelona.