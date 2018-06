Leão tem nova chance de somar três pontos em casa

A partida de hoje, 16 horas, no Nabizão, é mais uma oportunidade para que o Bragantino mostre um jogo mais consistente e apague a má impressão deixada nas últimas três rodadas. O time não consegue ser criativo e isso tem sido em entrave às ações dos atacantes. Em nove pontos disputados, o Leão conquistou apenas três.

O técnico Marcelo Veiga não deu informações sobre o onze que sairá jogando, porém deve contar com as voltas do lateral Fabiano e do atacante Vitinho, que ficaram de fora diante do Luverdense devido à suspensão por cartões. O volante Jonathan deve ser improvisado na lateral direita.

A provável equipe: Alex Alves, Jonathan Costa, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Magno e Danilo Bueno; Léo Jaime, Vitinho (Marquinhos) e Matheus Peixoto.

Operário – O time paranaense está entre os primeiros no Grupo B e segundo o técnico Gerson Gusmão, a intenção é se manter no bloco da frente. O time, que está desde ontem em Bragança, deverá ser praticamente o mesmo que venceu o Botafogo de Ribeirão na rodada passada. A intenção é manter a estratégia ofensiva e com isso criar dificuldades para o alvinegro.

A provável equipe que vai a campo terá Simão, Léo, Alisson, Sosa e Peixoto; Índio, Eric, Robinho e Cleyton; Lucas Batatinha e Schumacher.

Rodada – O Grupo B terá ainda os seguintes jogos: Tombense x Cuiabá (15h30 em Tombos-MG); Ypiranga x Botafogo Ribeirão Preto (15h30, em Erechin); Volta Redonda x Tupi (16h em Volta Redonda-RJ) e Luverdense x Joinville (17h em Lucas do Rio Verde-MT)