Ruas foram enfeitadas com tapetes para Corpus Christi

Com procissão por várias ruas da cidade, a comunidade católica celebrou anteontem a data consagrada a Corpus Christi. Como é tradição em Bragança, as ruas foram enfeitadas com tapetes confeccionados com a utilização de diversos materiais, como pó de serra, casca de ovo, areia, pó de café e outros, por onde as procissões passaram.

Não se tem uma data precisa, mas no início dos anos 1960 as ruas em Bragança começaram a ser decoradas, principalmente as localizadas no entorno da Catedral e Igreja do Rosário, bem como as famílias colocavam toalhas de fina confecção e vasos ornamentais nas janelas durante a passagem dos fiéis. Hoje, são toneladas de materiais coloridos para elaborar os tapetes.

Os muitos voluntários responsáveis pela decoração vão às ruas na madrugada, a tempo de deixar tudo pronto para o horário da procissão. Em Bragança estavam enfeitadas as ruas Voluntário Cícero Lamartine da Silva Leme, Voluntário Antônio dos Santos e Avenida Lindóia.