NOTA OFICIAL

A Prefeitura do Município de Bragança Paulista, na missão de bem informar a população, vem esclarecer que, em razão do final da greve dos caminhoneiros, o Comitê de Gerenciamento de Crise, nomeado pelo Prefeito Jesus Chedid, reuniu-se na manhã desta sexta-feira (1), com a participação do Vice-Prefeito Amauri Sodré, e após avaliações junto aos diversos setores da municipalidade, inclusive com a participação de representantes da empresa de transporte coletivo e transporte escolar, decidiu que a partir desta segunda-feira, 4, todas as atividades e serviços oferecidos pelo Município voltam a sua normalidade, inclusive com retorno das aulas na rede municipal que tinham sido suspensas.

O Comitê de Gerenciamento de Crise segue acompanhando a situação e no início da semana realizará nova reunião para avaliações.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL