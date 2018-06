Preço dos alimentos nas alturas é o legado que a greve dos caminhoneiros deixou

Finda a greve dos caminhoneiros o que restou como maior legado foi a alta no preço dos alimentos. Consumidores bragantinos se mostram assustados com os valores praticados em supermercados, varejões e até em feiras livres.

Em levantamento feito pela GB em supermercados da cidade e no Mercadão, mostram que o quilo do tomate tem um custo de R$ 7,39, valor 54,9% superior à média de R$ 4,77 praticada até o dia 21, segundo os próprios estabelecimentos. O da batata, que é vendido por R$ 5,89, saía em torno de R$ 2,94, ou seja, o custo disparou 100,3%. Mais escandaloso ainda é o preço da mandioquinha, que está em falta, mas com a placa indicando o preço de R$ 12,96 o quilo, quando há quinze dias era encontrado, na média, por R$ 4,49, ou seja, subiu 189,8%. A cebola também está sendo vendida por preço muito acima do que era praticado antes da greve. O quilo custa hoje R$ 5,99.

Alguns feirantes reclamam do prejuízo que tiveram no período, e falam de R$ 600 por dia parado e que a retomada vai ser lenta e complicada, principalmente por conta do preço que vão encontrar na Ceagesp, de onde vem a maioria das frutas, legumes, verduras e hortaliças.

Um exemplo citado foi o preço do tomate, que antes da paralisação custava entre R$ 50 e R$ 60 a caixa, mas que agora não sai por menos de R$ 150. E todos os outros tipos de tomate também aumentaram significativamente.