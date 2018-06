Preço do litro da gasolina têm alta de até 57% na cidade desde 2017

Iniciada em julho de 2017, a política de preços para os combustíveis adotada pela Petrobras acumula alta de 57,2% em Bragança, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O percentual mostra a variação entre os preços máximo e mínimo dos combustíveis. Foram pesquisados 17 postos na cidade e outros 48 em cidades da região.

O preço do litro da gasolina saiu de R$ 3,13 no final de junho de 2017 para R$ 4,92 na semana que antecedeu a greve dos caminhoneiros. Alta de 57,18%, uma das maiores na região.

E a situação tende a piorar. A Petrobras anunciou anteontem um reajuste de 0,74% no preço do litro da gasolina nas refinarias, passando de R$ 1,9526 para R$ 1,9671, o que será repassado aos consumidores. É a primeira alta após cinco cortes nos preços.

Em maio, já foram anunciadas 13 altas e 6 quedas no preço da gasolina no país. Desde junho de 2017, a Petrobras mexeu 190 vezes no preço do combustível, com aumento em mais da metade dos casos. Entre junho de 2017 e abril deste ano, a inflação acumula alta de 2,42%.

Outro lado – A Petrobras negou que a política de reajuste dos combustíveis alinhada ao mercado internacional tenha encarecido o valor dos produtos. “Os preços de venda nas refinarias (à vista e sem tributos), parcela na qual a Petrobras é responsável pela fixação do preço, está no mesmo patamar dos principais países do mundo”, disse Guilherme França, gerente executivo de Marketing e Comercialização.

O que encarece o combustível nas bombas é o custo pós-refinaria. Para a gasolina, entram o etanol anidro (12% do custo final) e distribuidoras e revendedoras (12%), tributos (15%) e ICMS (28%). O custo da Petrobras é 33% do preço final.

O Governo Federal publicou anteontem, 31 de maio, conforme previsto, uma edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) para formalizar as várias medidas adotadas para garantir o cumprimento do acordo com os caminhoneiros de conceder um desconto de R$ 0,46 no preço do diesel, na bomba, já a partir desta segunda-feira (1º). A lista de ações publicadas inclui a sanção da lei de reoneração da folha de pagamento de setores produtivos, três medidas provisórias, o decreto que zera a Cide sobre o diesel e um outro decreto que, praticamente, acaba com a devolução do Reintegra a exportadores. Medidas provisórias – Para garantir o desconto no preço do diesel e conseguir fazer a compensação fiscal, o presidente ainda assinou três medidas provisórias. A primeira revoga incentivos referentes a PIS/Pasep e Cofins para nafta e outros produtos destinados a centrais petroquímicas. A segunda dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel. A terceira abre crédito extraordinário em favor dos ministérios de Minas e Energia e da Defesa no valor de R$ 9,58 bilhões. Desse total, R$ 9,5 bilhões são destinados à subvenção ao diesel de uso rodoviário e os R$ 8 milhões, para operações de garantia da lei e da ordem. Cide – Outra promessa feita à categoria dos caminhoneiros, o decreto que zera a Cide sobre o diesel também foi publicado na edição extra do Diário Oficial. O governo havia dito que editaria a medida depois que o Congresso Nacional aprovasse a reoneração da folha. Reintegra – O governo também colocou o Reintegra na conta para conseguir bancar os benefícios aos caminhoneiros. Um decreto de Temer reduziu de 2% para 0,1% o tamanho da devolução que será feita aos exportadores. Pelo programa, o governo devolve parte dos tributos pagos por exportadores de produtos industrializados para compensar a redução de tributos federais. O programa de incentivo fiscal aos exportadores tem R$ 3,6 bilhões previstos no Orçamento de 2018. A possibilidade de revisão do programa ganhou força depois que o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, teve que descartar uma alta de impostos para compensar parte de R$ 4 bilhões que o governo vai perder com redução em R$ 0,16 da alíquota da Cide e do PIS/Cofins sobre o litro do diesel. O Reintegra foi criado em 2011 com o objetivo de desonerar a cadeia exportadora. Com a necessidade de ajuste fiscal, porém, o benefício foi reduzido nos últimos anos. De 3% em 2014 passou para 1% em 2015, caiu para 0,1% em 2016 e 2% em 2017 e 2018. Pelo decreto, no entanto, a alíquota de 2%, que valeria durante todo o ano de 2018, só seria aplicada até anteontem. Desde ontem, entretanto, a devolução já era de 0,1%. Para 2019, a expectativa é que o porcentual volte a 3% – se o governo não decidir revogar o programa de vez.