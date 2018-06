Governo anuncia fiscalização em postos para assegurar descontos do diesel nas bombas

O movimento dos caminhoneiros parou o Brasil como todas as ocasiões em que a classe se mobiliza. A greve, apesar do acordo com o governo, continuava até ontem e com expectativa de que o governo cumpra o acordo e tudo se normalize a partir de segunda-feira. Os representantes da categoria alegam que todos os acordos feitos anteriormente o governo nunca cumpriu. Desta vez, querem essa garantia.

