Flamengo e Grêmio se enfrentam nas quartas de final da Copa Brasil

Ontem a CBF sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O grande duelo fica por conta de Flamengo x Grêmio. A outra partida definida é Corinthians x Chapecoense.

Como ainda não se sabe os vencedores de Vasco x Bahia e Cruzeiro x Atlético-PR, pelas oitavas de final, as partidas estão em uma chave separada, já com adversário definido. O vencedor do confronto entre baianos e cariocas enfrenta o Palmeiras, enquanto o Santos será o próximo adversário de quem se classificar no duelo entre mineiros e paranaenses.Flamengo e Grêmio já decidiram uma Copa do Brasil, em 1997. O tricolor gaúcho se sagrou campeão naquele ano com um empate por 2 a 2 fora de casa. O primeiro jogo terminou 0 a 0, e o regulamento previa gol qualificado do visitante.

O calendário estabelecido prevê partidas nos dias 1º, 8, 15 e 29 de agosto, depois da realização da Copa do Mundo e as partidas ainda estão em aberto, pois Vasco e Flamengo não poder ser mandantes no mesmo dia, assim como Palmeiras e Corinthians.

Os jogos – Grêmio x Flamengo, Corinthians x Chapecoense, Vasco ou Bahia x Palmeiras e Santos x Cruzeiro ou Atlético PR.

