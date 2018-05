Prefeitura realiza 1º EcoBikeTur em Bragança Paulista

No domingo, 27, foi realizado em Bragança o 1º EcoBike Tur, passeio ciclístico que mesclou a prática esportiva, o turismo ecológico e a conscientização do trânsito. A iniciativa reuniu mais de 400 pessoas entre crianças, adultos, adolescentes e idosos, e teve início no Lago do Taboão, onde também se encerrou.

Os iniciantes cumpriram o percurso de 12km, somente em asfalto, até o Jardim Fraternidade e retorno para o Lago. Os demais percorreram 38 km., divididos entre asfalto e estrada de terra.

Durante o trajeto os participantes contaram com suporte de carro de apoio, equipe médica e ponto de parada para hidratação. Os agentes de trânsito e guardas municipais estiveram em todo o percurso nos trechos de asfalto. Além de praticar atividade física e conhecer alguns cartões-postais da cidade, os ciclistas foram solidários ao doarem alimentos e peças para a Campanha do Agasalho 2018.

Apesar das dificuldades e a ausência de alguns inscritos da região, que não conseguiram chegar devido à falta de combustível, o evento foi um sucesso e atraiu a atenção de outras prefeituras que manifestaram interesse em aproveitar a ideia.