Bragantino contrata volante por empréstimo e diz ter fechado o elenco

A diretoria do Bragantino anunciou na terça-feira, 29, a contratação do volante Walfrido, de 23 anos. O jogador, que pertence ao Coimbra-MG, disputou o Paulistão deste ano pelo Botafogo-SP, chega ao Massa Bruta por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com este, são cinco os reforços anunciados nos últimos dias. A quantidade, no entanto, não significa qualidade. Mas o técnico Marcelo Veiga acredita que o elenco está bem servido para a sequência do campeonato.

Além de Walfrido, foram anunciados Rafael Chorão, velho conhecido da torcida, Rodrigo Alves, o atacante Fernandinho e o último a chegar deve ser o lateral Buiú.

O diretor de futebol, Clayton Vieira, disse que com essas contratações não está prevista a chegada de mais atletas. Alguns deles já têm condições de jogo e podem estrear no sábado, 16 horas, no Nabizão, contra o Operário-PR, líder do grupo, pela oitava rodada.