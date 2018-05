Câmara não terá expediente amanhã

A Câmara de Vereadores não terá expediente amanhã, 1º, considerado ponto facultativo decretado pela presidência. Com o feriado de hoje, o feriado foi esticado e o expediente só retorna na segunda-feira, 4.

A sessão solene para concessão do título de Cidadão Bragantino a Adilson Moreira Condesso, prevista para a segunda-feira, foi adiada para o dia 25 de junho, por conta dos recentes acontecimentos relacionados às greves no País.

Sessão – Na última terça-feira, 29, a 17ª Sessão da Câmara discutiu apenas três moções e nenhuma matéria em pauta. A Tribuna Livre foi cancelada devido os impactos da crise de abastecimento causada pela greve dos caminhoneiros.

Todas as moções foram aprovadas por unanimidade: Moção nº 13/2018, que pede estudos visando à implantação de um programa voltado à promoção da qualidade de vida dos parksonianos e suas famílias; Moção nº 15/2018, que requer estudos visando ao remanejamento de todas as faixas para travessia de pedestres próximas às rotatórias do Município e a Moção nº 19/2018, que pede estudos visando à reforma do campo de futebol e da quadra poliesportiva da Rua Antônio Luppe, Jardim Iguatemi.