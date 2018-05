Santa Casa suspende cirurgias eletivas e consultas ambulatoriais a partir de amanhã

Comunicado emitido pela direção da Santa Casa de Misericórdia, informa que a partir de amanhã, 1, estão suspensas as cirurgias eletivas agendadas e que não têm caráter de urgência, além de consultas ambulatoriais, estas canceladas.

De acordo com o comunicada, as medidas foram tomadas para que a preferência seja dada às cirurgias de emergência e urgência, bem como partos. Os atendimentos ambulatoriais de emergência e alguns exames continuam normalmente,

Segundo o setor de relações públicas, o hospital tem insumos, como gás, oxigênio entre outros, suficientes para o atendimento, porém com o desabastecimento e demora na reposição, decidiu-se pelo cancelamento dos serviços e priorizar os casos graves que acontecem diariamente. Outro fator preponderante é a falta de combustível para que os profissionais da saúde possam se deslocar até o hospital.

A direção do hospital pede para que os pacientes entrem em contato com a Santa Casa através do número 4481-8000 para esclarecer dúvidas sobre os serviços que serão paralisados.