Previsão de temperaturas baixas de hoje até domingo

O feriado prolongado de Corpus Christi nas cidades da região será de temperatura mínima na faixa de 14°C e uma redução da temperatura máxima no final de semana por causa da chegada de uma frente fria, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). O ar seco que permanece no Estado deixa a umidade relativa do ar baixa.

De acordo com o CGE, as temperaturas na cidade ficarão assim: Hoje, 31, mínima de 14ºC e máxima de 26°C. Não chove; amanhã, mínima de 15°C e máxima de 27ºC. Não chove; sábado, mínima de 15°C e máxima de 26°C. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite; e domingo, mínima de 14°C e máxima de 20°C. Possibilidade de garoa de manhã e à noite.