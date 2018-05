34º BPMI troca de comando, de novo

A ‘dança das cadeiras’ continua no Comando da Polícia Militar de Bragança e apenas oito meses à frente do 34º BPM-I, a Tenente Coronel PM, Soraya Correa Alvarez, não é mais a comandante. Essa foi a segunda troca em menos de dois anos. Antes dela, o Ten. Cel. PM Mário Pugliese Falararo comandou o Batalhão de fevereiro a agosto de 2017 e em setembro do mesmo ano a Comandante assumiu as funções.

Segundo nota oficial do 34º Batalhão da Polícia Militar do Interior, o Major PM Luiz Liberato do Nascimento, que atualmente é subcomandante do Batalhão, assume de forma interina até a designação de um novo comandante nas próximas semanas.

A nota informa ainda que a movimentação é “rotineira, com base na política de Comando da Corporação”, explicando também que um oficial foi promovido a Capitão PM, porém “em razão da inexistência de vagas no referido posto em nossa Unidade”. Segundo a mesma fonte, não houve alterações nos comandos das Companhias responsáveis pelo policiamento preventivo dos 16 municípios, que integram a área do 34º BPMI.