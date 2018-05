filas aguardam chegada de combustíveis

Fonte da GB ligada a refinaria de Paulínia confirmou agora a pouco que nesta quarta-feira, 30, começará a chegar combustíveis para abastecer todos os postos da cidade de forma gradativa. A mesma fonte avaliou que até quinta-feira, 31, a situação se normalize na cidade. A informação dada com exclusividade pela Gazeta Bragantina, e confirmada pelo empresário João Ricardo Sabella, proprietário da rede de postos Sabella, em áudio (acima) que circula pelo WhatsApp .

Alguns postos que possuem frota própria podem ser abastecidos ainda nesta terça-feira, 29. O Posto Pires Pimentel confirmou a reportagem da GB que receberá o combustível, porém sem horário confirmado. Os valores também não foram confirmados pelo posto. Por volta das 15h30 já havia filas na porta do posto.

Já o posto Tavella e Valle, na Av José Gomes da Rocha Leal também tem fila na porta, porém também não confirmou o horário da chegada do produto. O posto deverá praticar preço de R$ 4,49 por litro de gasolina quando começar a vender. O preço antes da paralisação era R$ 4,17. A GB apurou que o posto venderá apenas R$ 70,00 por cliente e não encherá galões. Segundo fontes da GB, o combustível deste posto vem de São José dos Campos e deve vir em comboio com outros caminhões.

O Auto posto Imigrantes também confirmou que receberá combustível entre a noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira, 30. Os preços não foram divulgados pelo representante do posto, que alegou ter que ver a nota fiscal antes de comunicar os preços. Disse ainda que o atual preço está exposto nos letreiros, mas não descartou a alteração. Ainda, segundo a mesma fonte, uma fila se formou e o os clientes foram comunicados que não há horário para a chegada do combustível. O representante disse que alguns dos consumidores disseram que não deixarão o local até a chegada do produto. Por volta das 16h20 a fila estava próxima à praça da Bíblia, no Lavapés. Ainda segundo revelado a reportagem, o caminhão chegou a distribuidora, mas não tem previsão de volta.

No Auto posto Tasca, na avenida dos Imigrantes também deve receber uma carga de combustível. A proprietária do Posto disse pela manhã que não tinha previsão para o reabastecimento. Porém, mesmo sem previsão de entrega, na tarde de terça-feira, 29, a equipe da GB passou pelo local e flagrou a formação de filas, inclusive atrapalhando o trânsito na rotatória que dá acesso à rodovia Capitão Bardoíno.

Por volta das 18h o Auto Posto Gigio, na rodovia Fernão Dias confirmou que receberá uma carga de combustível por volta das 20h.