Amador Série B começa domingo, com 12 equipes

Encerrada a principal série do futebol amador de Bragança, tem início no domingo, 3, o certame da Série B, que tem a participação de 13 equipes.

No Grupo A, formado por seis times estão Bocaina, Flor do Parque, Menin, São João, São Pedro e Tigres. No Grupo B, Galo Branco, Morro Grande, Nacional, Rebuc, São José, São Miguel e Vasco.

De acordo com a tabela da Liga Bragantina de Futebol, a rodada inicial terá apenas três partidas, todas pelo Grupo B: São Miguel x Vasco (estádio do Ferroviários); Rebuc x São José (Estádio do Unidos, Uberaba) e Nacional x Galo Branco (Estádio do bairro Toró).

Na primeira fase as equipes jogos em turno único dentro de seus grupos e se qualificam as quatro que obtiverem maior pontuação.

O Grupo A fará sua estreia na competição no dia 10 de junho.