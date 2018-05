Tricampeonato do FAC veio em decisão por pênaltis

O jogo equilibrado que fizeram Ferroviários e Cruzeiro, na decisão do Amador 2018 já era esperado. O desempenho das equipes nas duas fases anteriores já antecipavam que não haveria favorito.

E foi o que se viu em campo durante os 90 minutos, com poucas chances de gol para ambas as equipes. As defesas estiveram bem postas e isso dificultou a criação de jogadas pelos atacantes. O título então foi decidido em cobrança de pênaltis.

Depois de vencer o São Lourenço nas quartas também através de penalidades, o time avinhado chegou ao tricampeonato ao converter todas as cobranças, enquanto o time do Cruzeiro errou uma. O placar de 5 x 4 fez vibrar a torcida do Taboão.

Essa foi a segunda vez que avinhados e celestes se encontraram numa final. Em 2016 o FAC também ficou com o título.

Artilheiro – Conforme a GB noticiou no início da semana, não houve alteração na tábua de artilharia. O principal anotador foi Lucas (Darcilândia) com 12 gols, seguido de Florisvaldo (Lavapés) com 10.