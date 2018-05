Bola parada salva o Bragantino da derrota em casa

O jogo de sábado, 26, no Nabizão, deixou claro para o torcedor que o Bragantino se ressente de um plano B quando encontra dificuldades em sua estratégia de jogo. Foi assim nas três partidas anteriores e se repetiu diante do Luverdense no empate de 1 x 1.

Manter a posse de bola o time até tem conseguido, porém do meio para a frente são visíveis essas dificuldades, o que obriga o time a jogar apenas pelas laterais. Não há alteração no esquema de jogo que possa surpreender o adversário.

Fechado e firme na marcação, o Luverdense assistiu o alvinegro dominar a bola e preferiu explorar os contra-ataques. E aos 29’ funcionou. O atacante Tiarinha recebeu um lançamento já dentro da área, se livrou do zagueiro Lázaro e bateu rasteiro no canto esquerdo de Alex Alves.

Em vantagem, o time mato-grossense tratou de se fechar ainda mais e novamente o que se viu foi um Bragantino com mais posse de bola, mas sem conseguir vencer a defesa adversária.

Na etapa final o alvinegro voltou do mesmo jeito, mas incorporou um agravante ao seu esquema: passou a errar passes, especialmente no meio campo e aí o time não conseguia envolver o Luverdense. No último quarto do jogo, assim como aconteceu diante do Ypiranga, a bola parada salvou a equipe da derrota. Com o mesmo Danilo Bueno, aos 36’, desta vez de pênalti, chegou ao empate e mesmo com muita pressão e chances de virar o placar, não conseguiu.

Ponto importante perdido em casa que pode fazer falta mais à frente. Outro ponto negativo foi o número de torcedores no estádio: apenas 417 pagantes, o pior até agora dos jogos realizados no Nabizão. Anteriormente levou 686 torcedores diante do Tupi e 715 contra o Ypiranga-RS. Nas três partidas em casa arrecadou, bruto, pouco mais de R$ 12 mil.