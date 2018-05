Vacinação contra a gripe termina na sexta-feira

Ainda não há informações sobre a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. Significa que a ação para imunizar contra a gripe termina na próxima sexta-feira (1º de junho) em todo o País. Mas esse encerramento em Bragança pode ocorrer dois dias antes, ou seja, quarta-feira, 30, pois na quinta, 31, é feriado, e sexta,1º de junho, ponto facultativo na administração municipal.

Segundo dados divulgados ontem à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde, a meta proposta de vacinar 90% do público-alvo foi atingida. A expectativa era imunizar 30.548 pessoas e o total divulgado foi de 30.794.

Entre os grupos prioritários o de crianças foi o que menos atendeu ao chamado das autoridades para se vacinar: 40,73% (3.458 vacinados para um total esperado de 7.641).

Também as gestantes ficaram distantes da meta: 693 imunizadas de um total de 1.467.

De acordo com o que foi divulgado, embora nem todos os grupos tenham comparecido aos locais de vacinação, os números indicam que Trabalhadores da Saúde, 92,66% e Idosos, 81,04% foram os que mais receberam a dose da vacina.

A orientação para os municípios que ainda não alcançaram os percentuais mínimos é que façam as chamadas buscas ativas, ou seja, que encontrem as pessoas que não foram imunizadas e incentivem a receber proteção contra a gripe.