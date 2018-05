Prefeito decreta ‘Situação de Emergência’ no município

Em coletiva realizada no final da tarde de ontem, o Prefeito Jesus Chedid, acompanhado de todos os seus secretários, anunciou a edição do Decreto nº 2.696/2018 que declara situação de emergência em Bragança, em virtude dos reflexos da paralisação dos caminhoneiros em todo território nacional, e com isso ter condições de manter os serviços essenciais no município, principalmente nos setores de Segurança e Saúde.

O estado de emergência autoriza, de acordo com a Constituição, que a Prefeitura tome decisões que independam de licitação, que realize gastos sem depender de empenho orçamentário e que possa ainda apreender bens privados, como, por exemplo, combustível que esteja estocado.

O decreto de enfrentamento desse grave momento criou ainda o comitê de gerenciamento da crise, composto pelo prefeito e vice, chefe de gabinete e os secretários de Administração, Governo, Assuntos Jurídicos, Finanças, Segurança e Defesa Civil, Educação, Serviços, Planejamento, Saúde e Mobilidade Urbana. O comitê será secretariado pelo secretário Especial de Gabinete, Jocimar Bueno do Prado, nas ações de planejamento necessárias à manutenção de serviços essenciais.

Os voluntários também poderão ser convocados a reforçar as ações de resposta e realizar eventuais campanhas de arrecadação de recursos que facilitem o trabalho de assistência à popular, se isso se fizer necessário.

Ao falar sobre a medida, o prefeito deu ênfase à preocupação com a falta de merenda escolar, já que alguns insumos estão em falta, assim como transportes público e escolar. Citou a dificuldade de abastecer carros oficiais e que a simples notícia sobre a chegada de combustível motiva filas imensas e cria certa hostilidade na população quanto ao abastecimento de veículos oficiais.

Caminhões – Questionado sobre manter restrita a circulação de caminhões na cidade, Jesus Chedid falou que ainda não definiu se a Prefeitura libera ou não as vias municipais fora do horário pré-determinado. Segundo ele, o assunto está sendo estudado pelo comitê, como também se as obras em andamento podem sofrer atrasos e comprometer o prazo de entrega.

A coleta de lixo e o transporte público devem ser mantidos até amanhã, se não chegar nada de combustível, conforme informaram representantes da empresa Nossa Senhora de Fátima e Embralixo, presentes na coletiva. A expectativa é que chegue caminhão escoltado para abastecimento para atender as viaturas, ambulâncias e os ônibus. As ambulâncias têm combustível apenas para hoje durante o período da manhã.

Como não há uma previsão para o fim da greve, a Prefeitura não fixou prazo para a validade do decreto e nem previsão para o retorno de aulas nas escolas municipais e a volta do abastecimento na cidade. Nova reunião está marcada para sexta-feira, quando serão fornecidas novas informações.