Colégio AZ Bilíngue promove debates de âmbito internacional

Conhecido por seu pioneirismo na área da educação em Bragança Paulista, o Colégio AZ Bilíngue promove a primeira simulação da ONU, que tem como objetivo principal a formação de futuros cidadãos engajados com assuntos de importância global.

Durante três dias, de 28 a 30 de maio, alunos do Ensino Médio e do 9° ano do Colégio AZ Bilíngue participam da primeira edição do AZONU. O evento tem como objetivo simular as conferências nacionais e internacionais, para que os alunos possam vivenciar o ambiente diplomático, além de aprimorar habilidades como negociação, argumentação, oralidade, autonomia, confiança e liderança. O AZONU possibilita aos estudantes desenvolver capacidades de percepção e compreensão dos acontecimentos internacionais.

Nesses debates, os alunos assumem o papel de embaixadores dos países representados no evento e devem defender o ponto de vista destes em relação aos temas propostos. Nesta edição, os alunos foram desafiados a desenvolver debates sobre o “Tráfico da Fauna e Flora” e o “Tráfico de Drogas”.

O AZONU é organizado pelos alunos com apoio dos professores, coordenação e direção do colégio. “Há 4 anos o Colégio AZ Bilíngue participa da simulação da ONU no Juarez Wanderley, escola mantida pela Embraer em São José dos Campos. Esse ano o AZ será pioneiro na simulação da ONU em nossa cidade. O evento traz protagonismo aos alunos. Eles assumem o papel de chefes de estado, jornalistas, polícia federal, staff e outros. A simulação também promove a ampliação dos conhecimentos de mundo e suas problemáticas.

A abertura do evento será no dia 28 de maio às 8h na Câmara Municipal de Bragança Paulista e a partir das 10h30 segue na Unidade III do Colégio AZ Bilíngue. O encerramento será no dia 30 de maio de 11h30 às 12h da Unidade III e será aberto aos pais, imprensa e convidados.