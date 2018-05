Bragantino recebe o Luverdense de olho na liderança

O alvinegro de Bragança recebe hoje à tarde, 16 horas, no Estádio Nabizão, a equipe do Luverdense, atrás da vitória para voltar à liderança do Grupo B.

Depois de três partidas ruins, em que venceu somente uma, o Bragantino terá dois desfalques importantes por conta de cartões amarelos: o lateral esquerdo Fabiano e o atacante Vitinho.

Segundo o treinador Marcelo Veiga, Marlon deve assumir a lateral e no ataque a disputa é entre Marquinhos e João Pedro, mas correm por fora Gustavo Vintecinco e Anderson Ligeiro.O provável time titular em campo será formado por Alex Alves, Robertinho, Lázaro, Guilherme Mattis e Marlon; Adenilson, Jonathan Costa e Danilo Bueno; Marquinhos (Anderson Ligeiro ou João Pedro), Léo Jaime e Matheus Peixoto.

Luverdense – A equipe viajou ontem para São Paulo e deve chegar no início da tarde de hoje em Bragança. O técnico Luizinho Vieira comandou, pela manhã, o último treino coletivo antes da viagem. A novidade foi a presença do atacante Rafael Silva, que retorna de suspenção.

A equipe não terá nenhum desfalque para a partida, porém, viaja com cinco jogadores pendurados com dois cartões amarelos, sendo o zagueiro André Ribeiro, lateral Itaqui, meia Diego Sodré e os volantes Moises e Lorran.

Para a partida deste sábado, Luizinho deve manter a mesma equipe que vem atuando nos últimos jogos, com Diogo Silva, Itaqui, André Ribeiro, Kaique e Paulinho; Lorran, Sodré, Lucas Braga e Rafael Silva; Cleberson Tiarinha e Paulo Renê.