Presidente da ABBC falta e não presta depoimentos à CEI da Saúde

A CEI (Comissão Especial de Inquérito) que investiga os contratos para a execução dos serviços de atenção básica e urgência e emergência realizados pela OS (Organização Social) ABBC (Associação Brasileira de Beneficência Comunitária) realizou a 9ª Sessão na segunda-feira, 21. O depoimento mais aguardado, desde que os trabalhos começaram, era do presidente da OS, Jerônimo Martins de Souza, que faltou à reunião e não apresentou justificativas. A Comissão definiu que fará nova tentativa para o depoimento do executivo.

Os membros da CEI deram andamento aos trabalhos com o depoimento de Iolanda Vieira de Souza, diretora-executiva da OS à época. Ela esclareceu que, diferente do estatuto, desempenhava em Bragança Paulista a função de diretora operacional da OS. Sobre a origem da dívida dos R$ 8 milhões, disse: “Sei que foram feitas aquisições fora do contrato de gestão, pois recebi várias ligações da Secretaria Municipal de Saúde com pedidos de compra, e para tomar a decisão sobre efetuar ou não o gasto fora do previsto, consultava o presidente da ABBC, que orientava a atender a demanda da população. O serviço de leva e traz, que fazia o traslado dos pacientes até a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da Vila Davi faz parte dessas solicitações, já que o município não dispunha de uma linha de ônibus que facilitasse o acesso dos usuários”, argumentou Iolanda. No depoimento, Iolanda também informou que foram executados serviços de melhorias na parte hidráulica da UPA da Vila Davi, locação de gerador pelo período de 12 meses, e a aquisição de medicamentos de alto custo de demandas judiciais que não constavam no contrato.

Próxima – A 10ª Sessão da CEI acontece segunda-feira, 28, e vai ouvir os ex-secretários de Saúde, Eurico Aguiar e Silva (Frei Bento) e Estela Márcia Flores Gianesella.