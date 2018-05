Bragança fica sem transporte, coleta de lixo e combustíveis

Horas após um acordo entre representantes do Governo Federal e líderes do movimento dos caminhoneiros ser divulgado para a suspensão da greve em todo o País, a categoria não aderiu à trégua de 15 dias. Com isso, as estradas continuam bloqueadas e os caminhões sem rodar.

Os caminhoneiros protestam contra o aumento do diesel, combustível utilizado nos veículos de carga. Hoje é o sexto dia da paralisação, que ocorre em todo o País. Na tarde de ontem veio a notícia de que o governo pretende colocar o Exército nas estradas para liberá-las.

Em Bragança a paralisação causou sérios problemas à população, o maior deles a falta de combustível que acabou em 90% dos postos e até o final da tarde de ontem apenas Capivarão e Sperandio (ao lado da rodoviária velha) ainda atendiam os consumidores. O gás residencial (de cozinha) também não era mais encontrado em nenhuma das revendas.

Outro setor prejudicado foi o transporte coletivo que não enxergou outra saída a não ser reduzir os horários de algumas linhas urbanas e manter o atendimento normal apenas nos horários de pico. Ontem o atendimento foi reduzido à metade e hoje a expectativa é que apenas 25% da frota esteja nas ruas. Amanhã pode cair para 20% e, se não houver normalização, nenhum ônibus circula segunda-feira.

Lixo – Em contato com a Embralixo, a reportagem recebeu a informação de que a coleta por toda a cidade não vai ocorrer a partir de hoje. Os estoques de óleo diesel acabaram e não há como os caminhões realizarem o serviço.

Saúde – Consultada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o atendimento com ambulâncias no município está sendo feito normalmente, mas que a partir de segunda-feira não há garantia de que o trabalho possa ser realizado, pois o setor ficará sem combustível.

Alimentação – Nos supermercados da cidade a situação ainda não é grave com a falta de produtos, mas a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), maior central de abastecimento de frutas, legumes e verduras, flores e pescados também sentiu os reflexos da paralisação, o que já afetou a comercialização de produtos.

No Supermercado Papai o atendimento seguiu normal nos últimos dias, segundo a gerência, inclusive com aumento no número de clientes. Na rede Spani o abastecimento e atendimento aos clientes ficaram parcialmente comprometidos.

No Mercadão, o único setor afetado foi o de frutas, legumes e verduras, pois na quinta-feira não houve reposição desses gêneros. Em outros dois supermercados, União e Vencedor, o atendimento foi normal, porém se os produtos não fossem entregues até o final de ontem, o União limitaria o número de mercadorias por pessoa. No Supermercado Mendonça há falta de ovos, hortifrúti e gás de cozinha. A rede Big deixou de receber 20% dos produtos esperados. Nos açougues o estoque também se ressente da falta de carne e outros derivados e podem ficar desabastecidos no início da semana.

Ceagesp – Em nota, a Ceagesp informa que desde quarta-feira a greve registra paralisação na entrega de produtos de outros estados, como frutas da Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Goiás, e batata do Paraná. Um saco de batata que era vendido antes da rever a R$ 90, agora custa R$ 350.

A empresa ressalta que produtos provenientes do interior paulista (verduras e legumes) ainda não sofreram atrasos, advertindo que os que permitem estocagem (maçã, pera, abóboras, coco verde, alho, cebola) podem ter desabastecimento no médio e longo prazos. A paralisação já provoca alta nos preços.