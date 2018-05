Crise de abastecimento: Procon pede que população denuncie preços abusivos

Diante dos altos preços que alguns postos de gasolina tem adotado com a falta de combustível, o Procon-SP, orienta que o consumidor documente e denuncie os estabelecimentos pelo canal de atendimento online.

A prática abusiva é prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que trata da elevação de preços de produtos e serviços sem justa causa (Seção IV, das Práticas Abusivas, art. 39 Inciso X).

Segundo o responsável pelo Procon de Bragança Paulista, Bruno Poleti Berrettini, a unidade local não conta com equipe de fiscalizadores, portanto, em função da greve de caminhoneiros e do alto número de denúncias, o Procon-SP abriu o canal de atendimento online para todos os consumidores do estado, antes este era exclusivo para consumidores da Capital Paulista.

Ele ainda orienta que se registre a prática abusiva por meio de foto do cartaz de preço ou uma cópia da nota fiscal para efetuar a denúncia. Para denunciar, acesse www.procon.sp.gov.br, clique no link “Atendimento ao Consumidor”, e em seguida, “Atendimento a Distância”.