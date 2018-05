51 mulheres atendidas pelo “Guardiã Maria da Penha”

A Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil e a Coordenadoria da Mulher realizam visitas nas casas de mulheres vítimas de violência doméstica. O acompanhamento é feito através de um trabalho efetivo da Guarda Civil Municipal, pelo projeto “Guardiã Maria da Penha”, instituído por lei municipal, que visa a proteção das mulheres.

Hoje são 51 mulheres cadastradas e atendidas pelo projeto. As vítimas recebem visitas periódicas, sempre com uma guarda do sexo feminino, e procuram saber se o agressor tentou contato, orientam sobre segurança e garantem o cumprimento das medidas protetivas.

Para ter atendimento do programa a mulher que esteja vivenciado qualquer tipo de violência deve dirigir-se à Delegacia da Mulher, que fica na Avenida dos Imigrantes, nº 2, registrar boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva. A promotoria de Justiça é a responsável por encaminhar os casos para o projeto “Guardiã Maria da Penha”.

A Guarda Civil Municipal recebe da promotoria o boletim de ocorrência e a cópia de medida protetiva. Na sequência, dirigem-se à residência da vítima para elaborar o relatório, através de perguntas como, por exemplo, se o autor do crime já cometeu outro delito, se já foi preso, como era a relação do casal, como a vítima era tratada, entre outras. Diante disso, é feita uma avaliação para averiguar o grau de risco.

Os graus de risco são medidos através das cores verde, amarelo e vermelho, que define o nível de atendimento prestado de acordo com a vítima e periculosidade do autor, sendo o vermelho o caso mais grave. As vistorias constantes são necessárias para prevenir, combater, monitorar, orientar e promover o acolhimento humanizado às vítimas de violências física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.