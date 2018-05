COMUNICADO AO LEITOR

A direção da Gazeta Bragantina comunica que a partir do dia 1º de Junho, a edição de quinta- feira será extinta. A medida obedece as transformações necessárias para manutenção do jornal e avanço da edição on-line.

A última edição de quinta-feira será dia 31. A partir de então, estarão circulando as edições de terça e sábado que poderão ser encontradas nas bancas ou no balcão da GB.

Comunica ainda que a partir da mesma data, estará suspensa a distribuição de exemplares de cortesia.

a) Paulo Alberti Filho

DIRETOR