Crise dos combustíveis: Transporte coletivo pode parar em Bragança amanhã

A direção da Nossa Senhora de Fátima Auto-Ônibus informou na noite de quarta-feira, 23, que a crise de combustível que assola o país e a greve dos caminhoneiros não permitiram, até às 19h30 do mesmo dia, a reposição dos estoques de óleo diesel na empresa. Segundo o diretor da empresa José Luiz Rodrigues, nesta quinta-feira, 24, a frota atuará normalmente sem prejuízos aos estudantes, trabalhadores e demais usuários do serviço de transporte coletivo. A estratégia da empresa, segundo a mesma fonte, é fracionar o abastecimento da frota durante todo o dia de quinta-feira, para que a população não seja prejudicada. Caso a situação não se normalize até o final do dia, na sexta-feira, 25, não haverá combustível para abastecimento da frota e os serviços serão paralisados.

Provavelmente outros serviços prestados por órgãos públicos, como Polícias Civil e Militar poderão sofrer o mesmo colapso.

Petrobrás – O presidente da Petrobrás anunciou no início da noite de quarta-feira, 23, a diminuição de 10% no preço do óleo diesel nas refinarias, por um período de 15 dias. Depois desse prazo, haverá nova negociação para estabelecer um novo preço para os combustíveis.