Campanha ‘Leva Eu’: Abrigo está com 100 animais acima da sua capacidade

A Faros d’Ajuda, entidade de proteção animal que atua no canil municipal de Bragança Paulista por conta do convênio 4535/2016, abriga 100 animais acima da sua capacidade física, operacional, financeira e acordada em convênio. Hoje, no abrigo, são cerca de 450 animais, entre cães e gatos, aguardando uma nova família para adotá-los.

A entidade acolhe animais de rua doentes e feridos e o número de entrada destes é bastante alto em relação ao número de adoções. Em 2017, a média de entrada no abrigo foi de 106 novos animais/mês; em 2018, essa média subiu para 121 animais/mês. O número de adoções é bem menor, a entidade mantém a média de 58 animais/mês em 2017 e 54 animais/mês em 2018.

Um grande número de cães e gatos que está no abrigo são adultos, e até mesmo idosos, e dificilmente são adotados, pois as pessoas acreditam que sejam de difícil adaptação. No entanto, a adoção de animais adultos é muito bem-sucedida, pois quase todos eles já tiveram uma casa um dia e sentem falta disso.

A Faros d’Ajuda convida a todos para conhecer o abrigo municipal, onde é possível também fazer as adoções, e prestigiar as campanhas de adoção aos sábados na cidade. Para adotar um cão ou gato, o adotante passará por uma entrevista e assinar um termo de adoção, apresentando RG, CPF e comprovante de residência.

As visitas ao abrigo, que fica na Rua Alziro de Oliveira, 2800 – Jd. Morumbi, podem ser feitas de segunda a sábado, das 13h às 16h e feriados, das 9h às 11h.

As próximas campanhas de adoção estão marcadas para os seguintes dias e locais; 26/05, 30/05 e 09/06 na Praça Raul Leme, Centro, das 9h às 14 h; e no dia 02/06 na COBASI, Lago do Taboão, das 9h às 14h. Contato: www.facebook.com/farosdajuda